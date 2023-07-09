Elazığ'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Yeni Mahallesi Şehit Jandarma Üsteğmen Aytaç Kaya Sokak'ta meydana geldi. M.K. idaresindeki 23 BR 689 plakalı otomobil ile ara sokaktan çıkan S.Ç. idaresindeki 23 ES 228 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.