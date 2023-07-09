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Elazığ'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Elazığ'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Elazığ'ın Yeni Mahalle'sinde meydana gelen trafik kazasında, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle'de sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ES 228 plakalı otomobil ile 23 BR 689 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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