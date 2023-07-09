Elazığ'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Elazığ'ın Yeni Mahalle'sinde meydana gelen trafik kazasında, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.