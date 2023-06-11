Elazığ'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde kent merkezinde Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 26 SE 364 plakalı otomobil ile 44 DS 634 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. 26 SE 364 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.