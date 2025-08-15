Elazığ'da Otomobil Kazası: 1'i Ağır 8 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

R.A. idaresindeki 44 AAJ 430 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya Kavşağı'nda A.C.F'nin kullandığı 34 ANE 770 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada bir ziyaretten dönerken kazayı gören Vali Numan Hatipoğlu, aracından inerek beraberindeki İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan ile kazaya ilişkin kolluk kuvvetlerinden bilgi aldı, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.