Elazığ'da Otomobil Kazası: 1'i Ağır 8 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Kazası: 1'i Ağır 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır toplam 8 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin vakanın detayları ve yaralıların durumu hakkında bilgi verildi.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

R.A. idaresindeki 44 AAJ 430 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya Kavşağı'nda A.C.F'nin kullandığı 34 ANE 770 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada bir ziyaretten dönerken kazayı gören Vali Numan Hatipoğlu, aracından inerek beraberindeki İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan ile kazaya ilişkin kolluk kuvvetlerinden bilgi aldı, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı

Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

Bir domuz eti skandalı daha! Aynı marka ikinci kez ifşa edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.