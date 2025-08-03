Elazığ'da Otomobil Kazası: 1'i Ağır, 6 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Kazası: 1'i Ağır, 6 Yaralı
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Elazığ-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. B.Y. yönetimindeki 07 ANR 188 plakalı otomobil, Ö.F.G. idaresindeki 34 CDK 645 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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