Elazığ'da otomobil ile traktör çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Elazığ'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Baskil karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HY 858 plakalı otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bu olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ