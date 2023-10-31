Elazığ'da otomobil ile traktör çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
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Elazığ'da meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı. Kaza, Elazığ- Baskil karayolunda meydana geldi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Baskil karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HY 858 plakalı otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bu olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel