Elazığ'da otomobil ile panelvan çarpıştı: 4 yaralı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile panelvan çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 34 EB 8230 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Çaybağı mevkisinde E.A. yönetimindeki 44 FJ 890 plakalı panelvan ile çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.