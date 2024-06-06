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Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda, M.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile H.Ö'nün kullandığı 23 AEA 573 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, devrilen motosikletteki yolcu İ.A.A. yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet trafik Elazığ Trafik Kazaları Güncel Haberler

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