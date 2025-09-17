Elazığ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen kazada, otomobil ve motosiklet çarpıştı. Olayda 2 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AAR 913 plakalı otomobil ile 23 AFA 725 plakalı motosiklet, Elazığ- Bingöl kara yolunun Akçakiraz beldesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel