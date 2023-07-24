Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kaza, Güney Çevre yolu Özel Harekat kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 13 ED 505 plakalı otomobil ile 23 AEB 046 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken toplamda 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.