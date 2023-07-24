Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 5 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.