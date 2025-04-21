Elazığ'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
Cahit Dalokay Caddesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırırken, otomobildeki yangını kontrol altına aldı.
Elazığ'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Cahit Dalokay Caddesi'nde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 ACM 547 plakalı otomobil ile 23 AED 505 plakalı kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel