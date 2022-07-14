Elazığ'da otomobil ile iş makinası çarpıştı, 3 kişi yaralandı Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, M.Ü. yönetimindeki 23 ADB 962 plakalı otomobil, Elazığ- Diyarbakır kara yolu Gezin mevkisinde ters yönden gelen A.D. idaresindeki iş makinasıyla çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. AA / Suat Öztürk - Güncel Diyarbakır Elazığ Güncel Haberler

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