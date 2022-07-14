Elazığ'da otomobil ile iş makinası çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Elazığ'da otomobil ile iş makinası çarpıştı, 3 kişi yaralandı

AA - Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da otomobil ile iş makinası çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ü. yönetimindeki 23 ADB 962 plakalı otomobil, Elazığ- Diyarbakır kara yolu Gezin mevkisinde ters yönden gelen A.D. idaresindeki iş makinasıyla çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Diyarbakır Elazığ Güncel Haberler

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