Elazığ'da otomobil ile iş makinası çarpıştı, 3 kişi yaralandı
AA - Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Ü. yönetimindeki 23 ADB 962 plakalı otomobil, Elazığ- Diyarbakır kara yolu Gezin mevkisinde ters yönden gelen A.D. idaresindeki iş makinasıyla çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
AA / Suat Öztürk - Güncel