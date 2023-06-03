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Elazığ'da Otomobil ile Hafif Ticari Aracın Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Elazığ'da Otomobil ile Hafif Ticari Aracın Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Mustafa S. idaresindeki 06 BDL 456 plakalı hafif ticari araç, Güney Çevre yolu Tadım Kavşağı'nda F.K. yönetimindeki 06 ASL 87 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Mustafa S. ile otomobilde bulunan Özden Ş. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mustafa S. idaresindeki 06 BDL 456 plakalı hafif ticari araç, Güney Çevre yolu Tadım Kavşağı'nda F.K. yönetimindeki 06 ASL 87 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Mustafa S. ile otomobilde bulunan Özden Ş. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

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