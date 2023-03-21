Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda, D.A. yönetimindeki 35 AHU 595 plakalı otomobil ile İ.B. idaresindeki 31 UZ 829 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada aralarında sürücülerin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel