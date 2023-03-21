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Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda, D.A. yönetimindeki 35 AHU 595 plakalı otomobil ile İ.B. idaresindeki 31 UZ 829 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada aralarında sürücülerin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

Malatya Elazığ Güncel Haberler

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