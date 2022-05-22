Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA - İsmail Şen - Güncel
 - Güncelleme:

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Yaşar idaresindeki 34 JT 4717 plakalı otomobil, Elazığ-Keban kara yolunun 15. kilometresinde Serkan Yılmaz'ın kullandığı 09 ACG 969 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Elazığ istikametinde sağ şeridi trafiğe kapanan yolda trafik akışı, jandarma ekiplerince karşı şeritten kontrollü olarak sağlandı.

AA / İsmail Şen - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title