Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler

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Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ahmet Y. idaresindeki 23 BE 123 plakalı otomobil, Abdullah Paşa Mahallesi Prof.Dr. Turan Yazgan Caddesi'nde, Musab T'nin kullandığı 23 ABP 852 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, refüjdeki trafik işaret levhası direğine çarparak devrildi.

Her iki araçta bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / İsmail Şen - Güncel

Otomobil, Tragger, Elazığ, Güncel, Haberler

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