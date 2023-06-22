Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Bingöl karayolu Yurtbaşı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 COA 552 plakalı otomobil ile 23 FD 985 plakalı hafif ticari aracın çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.