Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 6 yaralı
Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
C.G. idaresindeki 06 DRC 826 plakalı otomobil, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda A.D. yönetimindeki 23 ACB 231 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.