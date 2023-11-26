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Elazığ'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

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Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve araçlar devrildi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

İlhami C. idaresindeki 35 P 7101 plakalı hafif ticari araç, Elazığ- Bingöl kara yolunun 20. kilometresinde Rıdvan G'nin kullandığı 23 EB 277 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar devrildi.

Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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