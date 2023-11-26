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Elazığ'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve araçlar devrildi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.