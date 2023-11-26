Elazığ'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı
Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve araçlar devrildi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
İlhami C. idaresindeki 35 P 7101 plakalı hafif ticari araç, Elazığ- Bingöl kara yolunun 20. kilometresinde Rıdvan G'nin kullandığı 23 EB 277 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar devrildi.
Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.