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Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandı

Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandı

Güncel Haberler

K.S'nin (20) kullandığı 10 AHN 602 plakalı motosiklet, Vedat Dolakay Caddesi'nde C.Y'nin (29) kullandığı 06 DNS 890 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosikletli kurye yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandı

K.S'nin (20) kullandığı 10 AHN 602 plakalı motosiklet, Vedat Dolakay Caddesi'nde C.Y'nin (29) kullandığı 06 DNS 890 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, motosikletli kurye yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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