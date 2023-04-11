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Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandı

Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandı

Güncel Haberler

Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandıM.C'nin kullandığı 23 EN 909 plakalı otomobil, Gazi Caddesi'nde F.Y'nin kullandığı 34 ERS 763 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandı

M.C'nin kullandığı 23 EN 909 plakalı otomobil, Gazi Caddesi'nde F.Y'nin kullandığı 34 ERS 763 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, bir adrese sipariş götüren motosikletli kurye F.Y. yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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