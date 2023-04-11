Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandı

Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandıM.C'nin kullandığı 23 EN 909 plakalı otomobil, Gazi Caddesi'nde F.Y'nin kullandığı 34 ERS 763 plakalı motosiklet ile çarpıştı.