Elazığ'da Otomobil ile Beton Mikseri Çarpıştı: 4 Yaralı

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Elazığ'ın Hilalkent Mahallesi'nde bir otomobil ile beton mikseri çarpıştı. Olayda 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ'da beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Hilalkent Mahallesi Malatya Caddesi'nde meydana geldi. H.T. yönetimindeki 06 ZZS 90 plakalı otomobil, K.B. idaresindeki 06 CKJ 608 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ters dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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