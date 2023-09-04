Elazığ'da Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında araçta çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.