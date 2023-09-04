Elazığ'da Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında araçta çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
H.B. idaresindeki 23 HU 060 plakalı otomobil, Malatya Caddesi Tofaş Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, ters dönen araç bir süre sonra alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.