Elazığ'da Otomobil Devrildi: 6 Kişi Yaralandı

Elazığ-Bingöl kara yolu Muratbağı köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, C.C. idaresindeki 23 LD 791 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.