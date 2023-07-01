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Elazığ'da Otomobil Devrildi: 6 Kişi Yaralandı

Elazığ'da Otomobil Devrildi: 6 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Elazığ-Bingöl kara yolu Muratbağı köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, C.C. idaresindeki 23 LD 791 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

C.C. idaresindeki 23 LD 791 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolu Muratbağı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Bingöl Elazığ Güncel Haberler

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