Elazığ'da Otomobil Devrildi: 6 Kişi Yaralandı
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Elazığ-Bingöl kara yolu Muratbağı köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, C.C. idaresindeki 23 LD 791 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
C.C. idaresindeki 23 LD 791 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolu Muratbağı köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel