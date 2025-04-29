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Elazığ'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Ö.F.T'nin kullandığı 06 EGZ 985 plakalı otomobil, Yazıbaşı Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan K.B, Y.Ü, İ.Ç, Ç.Ö. ve T.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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