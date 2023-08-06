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Elazığ'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, M.K'nin kullandığı otomobil refüjdeki aydınlanma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi, hastanelere kaldırıldı.

M.K'nin kullandığı 34 CDN 107 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu Galericileri Sitesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlanma direğine çarpıp, devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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