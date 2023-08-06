Elazığ'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, M.K'nin kullandığı otomobil refüjdeki aydınlanma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi, hastanelere kaldırıldı.
M.K'nin kullandığı 34 CDN 107 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu Galericileri Sitesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlanma direğine çarpıp, devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel