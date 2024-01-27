Elazığ'da otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı
Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 21. kilometresinde S.B'nin kullandığı otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
S.B'nin kullandığı 27 PL 746 plakalı otomobil, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 21. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.