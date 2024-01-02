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Elazığ'da Otomobil Devrildi: 4 Kişi Yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, E.D'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

E.D'nin kullandığı 23 EU 625 plakalı otomobil, Güney Çevreyolu'nda kontrolden çıkarak, devrildi.

Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Elazığ Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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