Elazığ'da otomobil devrildi: 2'si ağır, 7 yaralı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 2'si ağır olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.
T.A'nın kullandığı 34 GFN 271 plakalı otomobil, Bulgurcuk köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.