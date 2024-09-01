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Elazığ'da otomobil devrildi: 2'si ağır, 7 yaralı

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 2'si ağır olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

T.A'nın kullandığı 34 GFN 271 plakalı otomobil, Bulgurcuk köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karakoçan Jandarma İtfaiye trafik Acil Durum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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