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Elazığ'da Otomobil Dereye Devrildi: 3 Yaralı

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, 34 YA 701 plakalı otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 YA 701 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Başyurt köyü mevkisinde dereye devrildi.

Kazada, araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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