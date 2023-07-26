Elazığ'da Otomobil Çocuklara Çarptı

Elazığ'da kontrolsüz şekilde aniden yola çıkan 3 çocuğa otomobil çarptı. Kazada çocuklar yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmeye çalışan 3 çocuk kontrolsüz bir şekilde yola çıktı. Bu sırada 44 ABU 106 plakalı aracı ile seyir halinde olan M.Ş.Ç., frene basmasına ve manevra yapmasına rağmen çocuklara çaptı. Çarpmanın etkisi ile çocuklar yere düşerek yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ