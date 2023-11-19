Elazığ'da Otomobil Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Elazığ'ın merkezinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpıması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AEC 168 plakalı otomobil ile 23 AEA 171 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından ambulanslarla kentteki hastenelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ