Elazığ'da Otomobil Çarpışması Sonucu 1 Kişi Yaralandı

Elazığ'ın Akpınar Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akpınar Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 HH 546 plakalı otomobil ile 23 ADD 578 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ