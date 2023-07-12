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Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, H.B. ve M.E. yönetimindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden H.B. ile yanındaki 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

H.B'nin kullandığı 23 HY 198 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolunun 15. kilometresinde M.E. idaresindeki 34 LJ 7353 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerden H.B. ile yanındaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Jandarma Elazığ Güncel Haberler

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