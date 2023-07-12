Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, H.B. ve M.E. yönetimindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden H.B. ile yanındaki 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.