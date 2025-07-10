Elazığ'da Otomobil Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti
Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki B.M., bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün kimliği henüz belirlenemedi ve kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalar başlatıldı.
Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 GV 4670 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan B.M'ye (22) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan B.M. kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel