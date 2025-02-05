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Elazığ'da Otomobil Bariyere Çarptı: 4 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Bariyere Çarptı: 4 Yaralı
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Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil bariyere çarptı ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Z.B'nin kullandığı 23 BL 614 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolunun Gülüşkür köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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