Elazığ'da Otomobil Bariyere Çarptı: 4 Yaralı
Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil bariyere çarptı ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Z.B'nin kullandığı 23 BL 614 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolunun Gülüşkür köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel