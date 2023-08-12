Elazığ'da otomobil bahçeye uçtu: 8 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobilin bahçeye uçması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır Karayolu Kinederiç rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UJ 807 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir evin bahçesine uçtu. Kazada, 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.