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Elazığ'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı, 2 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı, 2 Yaralı
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Elazığ'da kontrolden çıkan bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ELAZIĞ'da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Durupınar köyü yakınlarında meydana geldi. 44 AHK 669 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 2 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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