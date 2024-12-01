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Elazığ'da Otomobil Ağaçlara Çarptı: 4 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Ağaçlara Çarptı: 4 Yaralı
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Elazığ-Keban kara yolunda bir otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Elazığ- Keban kara yolunun Kuzey Çevre Yolu kavşağı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 YYZ 61 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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