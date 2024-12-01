Elazığ'da Otomobil Ağaçlara Çarptı: 4 Yaralı
Elazığ-Keban kara yolunda bir otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ- Keban kara yolunun Kuzey Çevre Yolu kavşağı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 YYZ 61 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.