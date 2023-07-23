Elazığ'da otomobil ağaca çarptı, 1 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Fatih Ahmet Baba Bulvarında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çaptı. Kazada bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ