Elazığ'da Otomobil 1 Yayanın Ölümüne, 1 Yayanın Ağır Yaralanmasına Neden Oldu
Elazığ'da bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, diğer kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü, 1'i ağır yaralandı.
B.Ç'nin kullandığı 23 AGD 772 plakalı otomobil, Malatya Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İ.G.ve V.A'ya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan İ.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel