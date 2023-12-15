Elazığ'da otogarda silahlı kavga: 1 tutuklama
Elazığ'da otogarda çıkan silahlı kavgada 2 yolcunun yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Elazığ'da otogarda 2 yolcunun yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 yolcunun yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.