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Elazığ'da otogarda 2 yolcunun yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı

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Elazığ'da otogarda 2 yolcunun yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da otogarda 2 yolcunun yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralanan 2 yolcu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince kavgayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Elazığ Olaylar Güvenlik Adliye Yaralanma Suç Güncel Haberler

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