Elazığ'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ'da şehir içi yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, İcadiye Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobil kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da şehir içi yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İcadiye Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırdı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ