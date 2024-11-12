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Elazığ'da Otobüs ile Tır Çarpıştı: 6 Yaralı

Elazığ'da Otobüs ile Tır Çarpıştı: 6 Yaralı
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Elazığ-Baskil kara yolunda halk otobüsü ile silobas dorse takılı tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da halk otobüsü ile silobas dorse takılı tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Elazığ- Baskil kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ABR 802 plakalı halk otobüsü ile 24 ABN 858 plakalı silobas dorse takılı tır çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, halk otobüsündeki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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