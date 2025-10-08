Elazığ'da Otobüs Durağı Camını Kıran Şahıs Güvenlik Kamerasında
Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde bir kişi, otobüs durağının camına tekme atarak kırdı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, kamu malına zarar veren şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Elazığ'da bir kişinin otobüs durağının camını tekmeyle kırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mustafa Paşa Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişinin önünden geçtiği otobüs durağının camına tekme atarak kırması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Görüntüde, kaldırımda yürüyen kişinin otobüs durağının camına tekme attıktan sonra yoluna devam ettiği görülüyor.
Polis ekipleri, kamu malına zarar veren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel