Elazığ'da otobüs 2 otomobile çarptı: 5 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da şehir içi yolcu otobüsü, 2 otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, protokol yolu ile Tadım Yolu Sokağı'nın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EB 962 plakalı şehir için yolcu otobüsü, 06 FY 78 ile 77 AAS 647 plakalı otomobillere çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, otobüs ile diğer otomobil arasında kalan 96 FY 788 plakalı aracın sürücüsü direksiyon başında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.