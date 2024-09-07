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Elazığ'da Oto Tamirci Dükkanında Tartışma: Bir Kişi Yaralandı

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Elazığ'da bir kişi, oto tamirci dükkanında tartıştığı husumetlisini tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ELAZIĞ'da bir kişi, oto tamirci dükkanında tartıştığı husumetlisini tabancayla yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bulunan bir oto tamirci dükkanında meydana geldi. Aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine husumetlilerden biri, yanında getirdiği tabancayla diğer kişiyi ayağından vurarak yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Polis ekipleri de kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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