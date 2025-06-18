Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Söndürüldü
Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm otluk alan zarar görürken, 2 kaplumbağanın telef olduğu bildirildi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çalık köyü Soğanlı mezrası kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yerleşim yeri ve ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yaklaşık 5 dönüm otluk alanın zarar gördüğü yangında, 2 kaplumbağanın da telef olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel